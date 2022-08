Der Fehlstart des VfR Grünstadt in der Fußball-Landesliga ist perfekt. Im dritten Saisonspiel setzte es die dritte Niederlage. 1:2 verlor der VfR beim FSV Offenbach und steht weiter ohne Zähler am Tabellenende.

„Es waren die gleichen Mechanismen wie in den ersten beiden Spielen. Die Blockade bei meiner Mannschaft sitzt eindeutig im Kopf“, sagte der enttäuschte Trainer des VfR Grünstadt, Christian Rutz, noch unter dem Eindruck des Spiels. Die Mannschaft habe sich an den Matchplan gehalten, bis zum Strafraum ganz gut gespielt. Doch gefehlt habe der finale Pass und der erfolgreiche Abschluss.

Dabei fing alles gut an für die Gäste. Tobias Fath verwandelte nach einer Viertelstunde einen Foulelfmeter zur Führung für Grünstadt. Auch danach hätten die Grünstadter zumindest bis zum gegnerischen Strafraum ganz gut mitgespielt. Doch dort sei es vorbei gewesen mit der Selbstsicherheit. Die Gastgeber haben aus Sicht von Christian Rutz in der ersten Halbzeit nur eine gute Torchance gehabt. Doch die führte in der 38. Spielminute dann gleich zum Ausgleich durch Simon Keakavocy. Mit diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit fehlte es den Grünstadtern weiter im letzten Drittel an der nötigen Präzision. Und das Tor zum 1:2 habe sich seine Mannschaft dann quasi selbst ins Netz gelegt, hadert Rutz. Torwart Marco Knell habe versucht, einen Offenbacher im eigenen Strafraum auszudribbeln, was misslang. Ihm sei es zwar noch gelungen, den Ball wegzuschlagen, allerdings sei der beim Gegner gelandet. „Das setzte uns sofort wieder unter Druck“, sagt Rutz. Aus dieser Situation heraus habe der Offenbacher Daniel Szadorf den Siegtreffer für die Gastgeber erzielt. „Das Tor haben wir uns selbst gemacht“, so ein enttäuschter Rutz.

Positiv sei, dass es am Mittwoch weitergehe. Dann gastiert der VfR beim SV Rülzheim, der erst einen Zähler auf dem Konto hat. „In dieser Runde ist die Liga ausgeglichen. Wir werden keinen Gegner vom Platz schießen“, sagt Rutz und hofft im vierten Spiel auf ein Erfolgserlebnis.