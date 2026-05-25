Wenn der erste Platz nicht für das große Ziel reicht. Für den VfR Grünstadt geht es nun im Schatten des Doms um alles. Warum das Spiel in Mainz in den Hintergrund gerät.

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt sicherte sich am Sonntagnachmittag mit einem 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg über den SVW Mainz den ersten Tabellenplatz. Doch der Sieg am letzten Spieltag bedeutet noch nicht die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Südwest. Da bei Punktgleichheit das Torverhältnis irrelevant ist, muss das Team von Spielertrainer Nico Müller am Mittwochabend in einer Entscheidungspartie um den Titel in Speyer gegen den Tabellenzweiten SV Büchelberg antreten, der wie die Grünstadter 66 Zähler aus den 30 Saisonbegegnungen holte. Durch das bessere Torverhältnis gehen die Grünstadter als Tabellenerster in die entscheidende Partie. Der Erfolg des VfR am Pfingstsonntag wurde von zwei schweren Verletzungen beim Gegner überschattet.

„Es ist ein Arbeitssieg gewesen, aber wir haben uns durchgekämpft. Die Mainzer haben sehr gut dagegengehalten“, befand der Grünstadter Spielertrainer Nico Müller nach dem Erfolg vor 80 Zuschauern bei Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius. Der Coach selbst hatte sein Team in der 17. Spielminute mit 1:0 in Front gebracht.

Nach einem langen Ball aus der eigenen Spielhälfte hatte Müller freie Bahn. Der Mainzer Keeper Markus Merker kam aus seinem Kasten, doch der Grünstadter Spielertrainer hob den Ball über den SVW-Torwart zur Führung. Kurz darauf scheiterte Dominic Gerber aus kurzer Distanz am Mainzer Schlussmann (24.).

Schäfer unglücklich

In der Folge hatten dann die Platzherren, für die es um nichts mehr ging die besseren Chancen. Patrick Wagner (25., 38.) vergab große Möglichkeiten zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit gab es dann Freistoß für den SVW. Der Grünstadter Keeper Maximilian Schäfer wollte den hochhereingeschlagenen Ball wegfausten, traf allerdings unglücklich den Mainzer Akteur Owen Anderton am Kopf. Es gab Elfmeter, den Wagner sicher zum 1:1 (45.+8) für die Rheinhessen verwandelte.

So ging es in die Halbzeit. Da es auch im Parallelspiel zwischen dem SV Büchelberg und dem FC Speyer 1:1 stand, war im Titelrennen weiter alles offen. Bis der Wiederanpfiff in Mainz-Weisenau erfolgte, vergingen allerdings rund 40 Minuten. Der Grund? Der verletzte SVW-Spieler Owen Anderton musste wegen Halswirbel- und starken Kopfschmerzen mit dem Krankenwagen vom Spielfeld geholt werden.

Beide Teams entschieden sich dennoch, die Partie fortzusetzen. Der VfR drückte danach auf den Ausgleich, tat sich aber gegen die in der Folge tiefstehenden Mainzer sehr schwer. Erst nachdem SVW-Stürmer Mao Koyama eine Zeitstrafe sah, weil er bei einem Grünstadter Freistoß nicht schnell genug aus der Schussbahn ging (63.), kam der VfR zu einem Powerplay. Robin Gerber erzielte dann nach schöner Einzelleistung das 2:1 (71.).

Büchelberg legt vor

In Büchelberg war die Partie zu diesem Zeitpunkt schon vorbei. Der Grünstadter Konkurrent hatte den FC Speyer mit 2:1 besiegt. Ausgerechnet Laurin Schön, der in der kommenden Spielzeit beim VfR spielen wird, sah dort bei Speyer beim Spielstand von 1:1 die Gelb-Rote Karte. Bei Mainz verletzte sich dann noch Keeper Markus Merker schwer am Bein. Auch für ihn kam später der Krankenwagen.

Der sowieso schon stark ersatzgeschwächte SVW Mainz musste mit einem Feldspieler zwischen den Pfosten die Partie beenden. Zum Schluss taten beide Teams nicht mehr wirklich viel, hielten den Ball in den eigenen Reihen. Der VfR benötigte nur die drei Punkte. Die Mainzer Akteure waren aufgrund der Verletzungen doch sichtlich gezeichnet und froh, dass die Begegnung abgepfiffen wurde.

„Für uns war einfach der Sieg wichtig, dass die Mainzer die beiden verletzten Spieler haben, tut mir aufrichtig leid, ich hoffe, die beiden werden bald gesund auf den Platz zurückkehren“, sagte der Grünstadter Spielercoach Nico Müller nach dem Abpfiff. Der Grünstadter Trainer betonte: „Gegen den SV Büchelberg wird es nun noch einmal ganz hart. Aber wir haben in dieser Saison schon einmal bewiesen, dass wir auch den SV dominieren können. Deshalb fahren wir selbstbewusst nach Speyer.“

In der regulären Saison verloren die Grünstadter zu Saisonbeginn in Büchelberg mit 1:3. In der Rückrunde gelang dem VfR dann aber ein hochverdienter 4:2-Sieg über die Südpfälzer. Torjäger Marco Sorg wurde von Nico Müller am Sonntag noch geschont. „Ich denke, er ist gegen Büchelberg am Mittwoch fit“, sagte der Coach. Auch Yannik Niemann ist dann vielleicht wieder eine Option. Der Mittelfeldmann hatte gegen Mainz wieder einen Kurzeinsatz. „Wir müssen noch einmal alles in dieses Spiel reinwerfen“, sagte Müller. Bei einer Niederlage müsste der VfR in die Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister der Landesliga West, die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.