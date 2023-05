Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Fehlstart in der Landesliga am vergangenen Wochenende hat der VfR Grünstadt unter der Woche bei Bezirksligist RW Seebach im Verbandspokal das erste Erfolgserlebnis gefeiert. Mit diesem Schwung will die Mannschaft von Trainer Christian Rutz am Sonntag (15 Uhr) das nächste Heimspiel gegen die SG RWO Alzey angehen.

3:1 (3:1) gewann der VfR Grünstadt am Mittwoch beim Bezirksligisten SV RW Seebach und steht damit in der dritten Runde des Verbandspokals. Das tat gut nach der 1:2-Heimpleite zum Ligastart gegen Aufsteiger