Am vierten Spieltag der Landesliga Ost hat der VfR Grünstadt seinen ersten Sieg geholt. Mit einer laut VfR-Cheftrainer Christian Rutz geschlossenen und starken Mannschaftsleistung gewann der VfR beim als heimstark bekannten SV Rülzheim mit 3:2. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert Wormatia Worms II in Grünstadt.

Der SV Rülzheim, Absteiger aus der Verbandsliga Südwest, ist ähnlich schlecht in die Saison gestartet wie Grünstadt und wollte unter Trainer Sahin Pita durch einen Erfolg gegen