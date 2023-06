Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Fußball-Landesligist VfR Grünstadt gastiert am Sonntag beim FSV Offenbach (15.30 Uhr, Rasenplatz am Konrad-Lerch-Ring). Nach einem schwachen Saisonauftakt mit zwei sieglosen Spielen will der VfR punkten. Die Verantwortlichen sind optimistisch.

Im Gegensatz zu dem Team aus dem Leiningerland, das mit zwei Heimniederlagen gegen Aufsteiger VfB Haßloch und RWO Alzey den Saisonstart verpatzte, haben die Südpfälzer durch einen 4:2-Heimerfolg