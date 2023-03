Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt will am Samstag (16 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion Grünstadt) im Heimspiel gegen den FSV Schifferstadt die in den bisherigen Saisonspielen chronische Abwehrschwäche abstellen.

„Die Trainingswoche war sehr intensiv“, berichtet VfR-Trainer Christian Rutz, der eine „100-prozentige Hilfsbereitschaft“ erwartet. „Die Stürmer unterstützen