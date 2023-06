Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Reise führt Fußball-Landesligist TuS Altleiningen am Sonntag in die Landeshauptstadt. Beim noch punktlosen Aufsteiger SVW Mainz kann der spielende Co-Trainer Henrik Weisenborn ab 15 Uhr an der Außenlinie coachen oder wieder in der Innenverteidigung auflaufen. Seine Oberschenkelprobleme sind vorerst abgeklungen.

„Ich habe da im Hüftbeuger ein Impingement-Syndrom. Eigentlich müsste das operiert werden. Aber in meinem Alter macht man das eigentlich nicht“, sagt der 31-jährige Weisenborn