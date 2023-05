Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußballer von Landesligist TuS Altleiningen sind unterwegs auf den Spuren von Viktoria Berlin. Der Hauptstadtklub führte am 30. August des Vorjahres die Drittliga-Tabelle an. Nach Spieltag elf stand der Aufsteiger noch auf dem Aufstiegsrelegationsrang – und stieg am Saisonende ab. Der TuS war nach dem siebten Spieltag Erster. Inzwischen sind 13 Partien gespielt – und Altleiningen ist nach dem 2:5 (1:2) beim SV Gimbsheim auf einen Abstiegsrang gefallen.

Inzwischen sieht Altleiningens Trainer Michael Wolter sehr wohl auch ein Problem zwischen den Ohren seiner Spieler: „Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Wenn die Köpfe zu sind,