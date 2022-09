ALTLEININGEN. Fußball ist ein Ergebnissport. Das mussten die Landesliga-Kicker des TuS Altleiningen am Samstag beim TSV Billigheim-Ingenheim feststellen. War es einfach Schicksal? „Wir waren klar besser, aber haben verloren“, konstatierte Trainer Michael Wolter. Seine Elf erzielte drei Treffer, kassierte aber auch deren vier.

Wolter betonte, dass er seiner Elf, die etliche Gelegenheiten zu weiteren Treffern ausgelassen hatte, keinen Vorwurf machen könne: „Wir haben auswärts drei Treffer gemacht. Der Gegner hat Tore aus dem Nichts erzielt, das war einfach Schicksal. Beim 3:1 wusste der Schütze (Luca Zillmann, d. Red.) gar nicht, wohin mit dem Ball. Er schießt aus 25 Metern, das Ding wird abgefälscht und landet im Winkel.“ Zwar antwortete Yannick Krist zwei Minuten darauf mit dem 3:2 (68.), doch der TSV legte per Konter über Sven Kollenda umgehend zum 4:2 nach (80.). „Abseits“, monierte Wolter vergeblich. Dass TSV-Kapitän Patrick Weller in Coproduktion mit Henrik Weisenborn dann noch ein Eigentor zum 3:4 unterlief (88.), machte die Schlussphase zwar spannend, aber der TuS kam nicht mehr zu seinem vierten Treffer. Möglichkeiten dazu gab es zuvor zuhauf.

Schon in der ersten Minute hatte Erik Tuttobene eine Riesenchance, sein Schuss wurde aber vom auf dem Platz stehenden Wasser gebremst. Dann wurde das Spiel wegen Starkregens unterbrochen. Als es fortgesetzt wurde, blieb der TuS am Drücker. Ein erstes Foul an Weisenborn im Strafraum blieb ungeahndet, beim zweiten Mal gab es Strafstoß, den der spielende Co-Trainer des TuS aber selbst vergab (16.). Besser machten es der Billigheimer Marcel Thiede (nach Foul von Torben Kirch, 33.) und Erik Tuttobene (nach Foul an Marcel Walzer, 39.). Mit dem Pausenpfiff erzielte der von der ungeordneten TuS-Abwehr alleine gelassene Standard-Spezialist Thorsten Ullemeyer nach einer Ecke per Kopf das 2:1. Danach rannte der TuS an, Luca Pompeo traf den Pfosten; er, Tuttobene und Krist hatten weitere tolle Möglichkeiten, brachten das Spielgerät aber nicht mehr im Tor unter.