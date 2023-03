Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Trainingseinheit in dieser Woche, aber mit dem 4:3 (0:1)-Pokalerfolg gegen den SV Ruchheim vom Mittwoch im Rücken, reist der TuS Altleiningen als Landesliga-Spitzenreiter zum SV Büchelberg. Anpfiff zu diesem Topspiel ist in der Südpfalz am Samstag um 16 Uhr. Die Frage ist, was mit Torjäger Erik Tuttobene passiert. Er hatte am Mittwoch in der Nachspielzeit die Rote Karte quittiert.

Vorausgegangen war eine kleine Rangelei nach einem an ihm begangenen Foul. „Erik lag am Boden, sein Gegenspieler auf ihm. Er wollte aufstehen, hat dabei mit den Armen hantiert“, berichtet