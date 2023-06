Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erster Sieg im zweiten Meisterschaftsspiel: Nach dem beschwerlichen Pokalsieg Mitte der Woche beim ASV Maxdorf gewann der TuS Altleiningen am Sonntag in der Landesliga mit 2:1 (2:0) gegen Wormatia Worms. Aus Sicht von Trainer Michael Wolter völlig verdient. Doch der Coach war nicht in allen Belangen zufrieden.

Zweimal schlug Stürmer Erik Tuttobene in der ersten Halbzeit zu. Nach einem Chip-Ball von Florian Merz habe er Gästetorwart Leon Yannick Guth überlupft (23.). Zehn Minuten später sei Tuttobene