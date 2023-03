Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufstiegsrunde oder Abstiegsrunde? Vor einem wegweisenden Spiel, was diese Frage angeht, steht der TuS Altleiningen am Sonntag (14.30 Uhr) in der Landesliga gegen den SV Südwest Ludwigshafen. Auf dem Papier ist der TuS gegen den Tabellenletzten klarer Favorit. Ein ganz wichtiger Spieler kehrt zurück.

Es läuft beim TuS Altleiningen. Mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Ruchheim am vergangenen Wochenende ist der TuS mit einem Erfolgserlebnis in das Restprogramm der Landesliga Ost (Südgruppe) gestartet.