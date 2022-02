Der TuS Altleiningen bestreitet am Sonntag um 14.30 Uhr sein erstes Pflichtspiel in diesem Jahr. Dann steht auf eigenem Platz die Nachholpartie in der Fußball-Landesliga gegen den SV Ruchheim an. Personalsorgen trüben bei den Gastgebern jedoch die Vorfreude auf den Start.

Eigentlich müsste der TuS Altleiningen nach dieser Vorbereitung vor Selbstbewusstsein strotzen. Sechs Wochen harter Arbeit liegen hinter der Mannschaft von Coach Michael Wolter. Außerdem hat der TuS den ersten Härtetest am vergangenen Sonntag gegen den Verbandsligisten Phönix Schifferstadt mit Bravour gemeistert. 3:0 (3:0) gewann die Mannschaft von Wolter durch Tore von Yanic Holzner, Yannick Krist und Marcel Walzer gegen den klassenhöheren Gegner. „Die erste Halbzeit gegen Schifferstadt war richtig stark“, resümiert der Übungsleiter zufrieden.

Trotzdem geht der TuS Altleiningen mit gemischten Gefühlen in die Partie am Sonntag. Zum Wiederauftakt fehlen dem Tabellensiebten gleich vier Stammspieler. Toptorschütze Erik Tuttobene ist aufgrund einer Roten Karte in der Hinrunde noch gesperrt. Abwehrchef Henrik Weisenborn ist beruflich verhindert. Stammverteidiger Florian Merz (Kreuzbandriss) fehlt der Mannschaft ohnehin länger. Zudem hat sich Yanic Holzner eine Muskelverletzung zugezogen.

Dünner Kader

„Natürlich ist das bitter und trübt die Vorfreude“, sagt Wolter. „Für die anderen Jungs ist es aber auch eine Chance.“ Außerdem fehlen den Altleiningern durch die 2G-Regelung im Amateurfußball nach wie vor zwei weitere Spieler, die weder gegen das Coronavirus geimpft sind, noch einen Genesenenstatus innehaben und somit keine Spielberechtigung erhalten.

Für den TuS-Trainer sind die Personalsorgen mit Blick auf das Heimspiel gegen Ruchheim auch ein Zeichen dafür, dass sein Kader aktuell zu dünn besetzt ist: „Wir haben gegen Ruchheim nur 14 Feldspieler zur Verfügung, das ist einfach zu wenig.“ In der Winterpause hat Altleiningen bis auf drei A-Jugendspieler, die in die Wolter-Elf aufgerückt sind, keine weiteren Akteure verpflichtet. Als Grund nennt TuS-Spielleiter Davor Vulinovic, „dass der Transfermarkt im Winter nichts hergegeben hat. Wir wollten den Kader auch nicht unnötig aufbauschen mit Spielern, die uns vielleicht nicht weiterhelfen“.

Die Gäste aus Ludwigshafen schätzt Michael Wolter als einen sehr offensiven und spielstarken Gegner ein. Gewinnt der SV Ruchheim in Altleiningen, könnte der Tabellendritte auf den zweiten Rang vorrücken. Sogar Platz eins ist drin, obwohl der SV weniger Spiele absolviert hat als Büchelberg und Billigheim-Ingenheim. Für den TuS Altleiningen geht es als Tabellensiebter darum, die Abstiegsrunde zu vermeiden.

Training ausgefallen

Zur Erinnerung: Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, der Rest kämpft gegen den Abstieg. Wie viele Mannschaften am Ende genau auf- oder absteigen, ist wie immer vom Geschehen in den anderen Ligen abhängig. Soweit möchte TuS-Trainer Michael Wolter aber noch nicht denken: „Wir müssen uns auf Sonntag fokussieren. Wenn wir das abrufen, was wir können, werden wir auch gegen Ruchheim punkten.“

Über die auch für das Wochenende gemeldeten starken Windböen macht sich der TuS-Trainer keine Gedanken: „Es sind die gleichen Bedingungen für beide Mannschaften.“ Aktuell geht er davon aus, dass die Begegnung stattfinden wird. Das Abschlusstraining der Altleininger am Donnerstag musste aufgrund des starken Windes noch abgesagt werden. „Wir sind trotzdem gut vorbereitet. Ich vertraue meinen Jungs“, betont Wolter. Für die Zuschauer wird am Sonntag die 2G-Regel gelten.