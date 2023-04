Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Heimspiel gegen den SV Büchelberg startet Landesligist VfR Grünstadt in die entscheidende Phase der Saison. Fokussiert und motiviert wollen die Grünstadter am Samstag (17 Uhr) auftreten. Schließlich winkt am Ende der mögliche Aufstieg in die Verbandsliga als Lohn der Arbeit.

„Natürlich wollen wir aufsteigen, alles andere zu behaupten, wäre vermessen“, betont VfR-Trainer Christian Rutz selbstbewusst vor dem ersten Spiel in der Aufstiegsrunde