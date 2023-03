Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der letzten Sekunde der Nachspielzeit hat der SV Ruchheim dem VfR Grünstadt die Party in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga Ost verdorben. Nach dem für den SV glücklichen 2:2 muss der VfR im nächsten Spiel gegen den FSV Schifferstadt mindestens einen Punkt holen, um auf Platz zwei zu bleiben und an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen.

Hätte die Mannschaft von Chefcoach Christian Rutz, die bis zur Pause leicht und locker mit drei oder vier Treffern hätte führen müssen, diese Begegnung gewonnen, wäre