Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) tritt der VfR Grünstadt in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga beim FSV Schifferstadt an. Dabei wird Gästecoach Christian Rutz vor allem darauf achten, wie sein Team ins Spiel findet. Denn die letzte Partie ist schon ein bisschen her. Dabei hat der Grünstadter Übungsleiter in Sachen Personal die Qual der Wahl.

Nagelneuer Rasenplatz, Flutlichtspiel: Die Ausgangslage für die Begegnung der beiden Tabellennachbarn stimmt schon mal. Die Elf aus dem Leiningerland hat 13 Zähler aus sieben Spielen