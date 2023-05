Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles gut beim Landesligisten TuS Altleiningen? Fast. Trainer Michael Wolter geht mit ein wenig Bauchgrummeln in das Heimspiel gegen den SV Gimbsheim am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Altleiningen. Grund. Der dünne Kader. Dass sogar der Kapitän fehlt, hat einen besonderen Grund.

Fünf Spiele vor Saisonende – davon bestreitet Altleiningen vier auf eigenem Platz – steht der TuS zehn Zähler (27) über dem ersten möglichen Abstiegsrang. Da dürfte nicht