Auf seiner Osterkonzert-Tournee durch Rheinland-Pfalz kommt der Landesjugendchor am Karsamstag, 30. März, auch in die Martinskirche nach Grünstadt. Unter Leitung seiner Dirigentin Hyunju Kwon präsentiert das vom Landesmusikrat getragene Ensemble, das sich aus Sängerinnen und Sängern zwischen 13 und 26 Jahren zusammensetzt, als Ergebnis seiner jüngsten Probenphase ein A-Cappella-Programm mit dem Titel „Connection“, das grundlegende Fragen stellt wie: Was hält uns zusammen? Wie gelingen Beziehungen? Die Spielliste bietet dabei zeitgenössische Werke wie die „Five Hebrew Love Songs“ von Eric Whitacre, die mit Anklängen an jüdische Musik die Bedeutung von Liebe und Menschlichkeit betonen, oder „Even if he is silent“ von Kim André Arnesen, das auf einer Inschrift basiert, die 1945 in einem Keller in Köln gefunden wurde, in dem Juden Zuflucht gesucht hatten, aber auch Lieder der Romantik von Mendelssohn, Rheinberger oder des Mainzer Komponisten Peter Cornelius, von dem „Liebe“ für achtstimmigen Chor zu hören ist. Eine Besonderheit ist sicher auch „Resignation“, ein in Deutschland kaum bekanntes Werk von Florence Price (1887-1953), die als erste Afroamerikanerin gilt, die als Komponistin klassischer Musik bekannt wurde. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und ist eines von dreien, die der LJC über die Kar- und Ostertage im Land singt. Die beiden anderen finden in Neuwied und Bingen statt. Der Eintritt ist frei.