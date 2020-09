Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat am Montag gemeinsam mit dem Direktor des Ludwigshafener Arbeitsgerichts, Michael Fleck, die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an fünf langjährige ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit überreicht, darunter Detlev Wessel aus Grünstadt (Arbeitsgericht Ludwigshafen).

Die Geehrten haben sich mindestens zwölf Jahre lang für das Gemeinwesen in der Justiz als ehrenamtliche Richter engagiert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ihre persönliche Berufs- und Lebenserfahrung als ehrenamtliche Richter bereichert die Entscheidungsfindung unserer Arbeitsgerichte ungemein. Sie tragen dazu bei, dass diese die besonderen Gegebenheiten in den Betrieben und Unternehmen im Land im Blick behalten“, so der Minister.

Detlev Wessel arbeitet im Hauptberuf in der Geschäftsleitung der Sausenheimer Wellpappenfabrik.