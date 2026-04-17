Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik wird dem Steinborner Wolfgang Schwalb die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Seine politische Heimat fand Wolfgang Schwalb bei der SPD, in die er wegen der Bewunderung für Willy Brandt 1984 eintrat. Im Laufe Zeit setzte sich Schwalb in verschiedenen Kommunalparlamenten der Verbandsgemeinde Eisenberg für die Allgemeinheit ein.

In seinem Wohnort Steinborn gehörte er 30 Jahre dem Ortsbeirat an, war auch ein Jahrzehnt lang stellvertretender Ortsvorsteher. Ein Vierteljahrhundert saß Schwalb im Eisenberger Stadtrat, war kurzzeitig Fraktionsvorsitzender. Aus Altersgründen zog er sich 2023 zurück, rückte aber ein Jahr später wegen eines Mandatsverzichts aus seiner Fraktion wieder in das Gremium nach. Obwohl sein Ausscheiden zuvor unter dem Motto „irgendwann ist es genug“ stand, kehrte er, wie er sagt, aus selbst auferlegtem Pflichtgefühl zurück.

Träger des Goldenen Ehrenrings

Als Stadtratsmitglied gehörte der Geehrte über all die Jahre mehreren Ausschüssen an und saß ebenso im Zweckverband Erdekaut und im Kulturzweckverband. Darüber hinaus saß Schwalb fast 20 Jahre im Verbandsgemeinderat, wo er vier Jahre der SPD-Fraktion vorsaß. Für sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken ehrte ihn die Stadt 2010 mit dem Goldenen Ehrenring. 2024 honorierte der Gemeinde- und Städtebund seinen Einsatz mit der Ehrenurkunde für ein Vierteljahrhundert in der Kommunalpolitik.

Neben diesen umfangreichen Tätigkeiten, setzte sich der frühere Lehrer für Mathematik und Physik nahezu 30 Jahre im Personalrat der ehemaligen Realschule Eisenberg für die Belange des Kollegiums ein. Außerdem fungierte er 15 Jahre lang als Schöffe beim Amts- und Landgericht Kaiserslautern. Schwalb war über ein Jahrzehnt Vorsitzender der örtlichen DLRG und Vorstandsmitglied im Verein Leben und Wohnen in Steinborn.

Anliegen: Immer nah bei den Menschen

Aktiv ist er seit 1986 in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und gehörte einige Perioden dem Kreisvorstand an. Als Grund für seinen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit nennt Schwalb seine Nähe zu den Menschen und dass er mit dazu beitragen wollte, deren Probleme zu lösen und manche Wünsche zu erfüllen. Ohne die Unterstützung der Familie sei dies alles aber nicht möglich gewesen.