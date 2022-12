Mit einem räuberischen Diebstahl hatte es die Polizei am Donnerstag zu tun. Gegen 17 Uhr hat ein 28-Jähriger in einem Markt in der Kirchheimer Straße elektronische Kleingeräte im Wert von 83 Euro ausgepackt und in seinen Rucksack gesteckt. An der Kasse bezahlte er lediglich eine Tüte Chips. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde er nach Mitteilung der Polizei von einem Ladendetektiv angesprochen. Auf dem Weg in die Büroräume schlug der Täter nach ihm. Dabei wurde der Detektiv leicht verletzt. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Glasvitrine beschädigt. Der 28-Jährige zog sich hierbei Verletzungen durch eine Glasscherbe zu. Jetzt muss er mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahl rechnen.