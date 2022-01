Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstagnachmittag zu Fuß geflüchtet – was für einiges Aufsehen in der Fußgängerzone sorgte. Der Polizei war zuvor gemeldet worden, dass eine Mitarbeiterin des Lidl-Markts in der Obersülzer Straße den Mann zu Fuß verfolgen würde. Die Beamten fahndeten nach dem Mann und fanden ihn auch – allerdings rannte er los, als er das Polizeiauto erblickte. Der Mann flüchtete durch die Grünstadter Fußgängerzone. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn sowohl zu Fuß als auch mit einem Streifenwagen. „Der Täter flüchtete letztlich in ein Haus und konnte somit und anhand weiterer Zeugenaussagen ermittelt werden“, teilt die Polizei weiter mit. Diebesgut sei nicht mehr gefunden worden. Aber: „Die kurze Verfolgung durch die gut besuchte Fußgängerzone entwickelte entsprechende Außenwirkung.“