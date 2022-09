Investitionen in Grundschulen von mehr als 1,042 Millionen Euro hat der Verbandsgemeinderat Leiningerland am Donnerstag einstimmig beschlossen. Demnach werden in Altleiningen, Carlsberg, Hettenleidelheim und Wattenheim stationäre Lüftungsanlagen installiert. Den Zuschlag für die Lieferung und den Einbau der Geräte erhielt als günstigster Bieter jeweils die Oxor Anlagenbau GmbH aus Edenkoben. Die Elektroinstallation darf die Maxdorfer Firma Blumenthal übernehmen. Für die Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach wurde kein Auftrag vergeben. „Hier besteht noch Abstimmungsbedarf mit der Denkmalschutzbehörde“, erläuterte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU). Die Ausschreibung soll laut Verwaltung binnen der nächsten Wochen erfolgen. Mit Blick auf den im Bewilligungsbescheid für die Förderung festgelegten Umsetzungszeitraum bis 9. Juni 2023 wird empfohlen, den Bürgermeister zu ermächtigen, nach der Submission den wirtschaftlichsten Bieter zu beauftragen. Dazu, dass der Kirchheimer Schulelternbeirat für schneller verfügbare mobile Lüftungsgeräte plädiert, sagte Rüttger: „Der Bauausschuss empfiehlt, bei einer Linie zu bleiben und ausschließlich stationäre Anlagen anzuschaffen.“ Diese seien deutlich effizienter. Zudem wäre eine abweichende Entscheidung ungerecht den anderen Schulen gegenüber, die auch länger warten müssten. Das Gremium stimmte diesen Ausführungen zu. Der Verwaltungschef wies noch darauf hin, dass es bei der Johann-Adam-Schlesinger-Schule in Ebertsheim zu ähnlichen Verzögerungen wie in Kirchheim kommt. Auch dort seien die Denkmalschützer einzubinden.