Mehr als 80 Jahre lang hatte eine Sandsteinbrücke von der Neugasse über die Bahngleise auf den Wirtschaftsweg in Richtung Grünstadter Berg geführt. Seit einer Woche ist sie nicht mehr. Landwirte, Wanderer und Radfahrer müssen sich aber nicht sorgen: Die Lücke ist nur vorübergehend.

Die Bauherrin Deutsche Bahn (DB) Netz AG investiert nach eigenen Angaben etwa 1,2 Millionen Euro in den Bau einer neuen Brücke. Sie geht davon aus, dass das Projekt Ende Dezember abgeschlossen ist – spätestens dann könnten auch wieder schwerere Landwirtschaftsmaschinen über die zuletzt nur noch für Fußgänger und Radfahrer nutzbare Überführung. Das mehr als 80 Jahre alte Bauwerk am ehemaligen Bahnhof war seit 2016 für den fahrenden Verkehr, in erster Linie landwirtschaftliche Fahrzeuge, gesperrt. Ende Januar hatte die DB mit den Vorarbeiten – wie Baum- und Heckenschnitt – begonnen, seitdem ist die Brücke auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt.

Seit voriger Woche ist ein Überqueren faktisch auch gar nicht mehr möglich: Denn statt der Brücke klafft dort nun eine Lücke. Das Bauwerk ist bereits abgerissen, Selbiges gilt für einen der beiden Aufleger, der zweite soll bald folgen. Als Zwischenlager und Abstellmöglichkeit ist neben der Bahnstrecke eine „Einrichtungsfläche“ geschottert worden. Für den Transport wurden auch einige umliegende Wirtschaftswege geschottert, damit nicht der ganze Baustellenverkehr durch eine Ebertsheimer Straße geleitet werden muss. Die Andienung der Baustelle erfolgt nach Angaben der DB nun sowohl über die Neugasse als auch über die Tiefenthaler Straße. Die Tiefenthaler Straße dient dabei in Verbindung mit den vorhandenen Feldwegen als „Hauptbaustellenzufahrt“, um Baumaterial zur Brücke zu liefern.

Während der Sperrung gibt es Oberbauarbeiten

Bis Ende Juli sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen und die neuen Auflager so weit fertig sein, dass erste Brückenteile aufgebracht werden können. Dafür soll die Bahnstrecke zwischen Mertesheim und Ebertsheim von 25. Juli bis 2. September gesperrt werden. In dieser Zeit erfolge auch eine „Oberbaumaßnahme zwischen Eisenberg und Ramsen“, erklärt die DB.

Das 1,2 Millionen-Projekt könnte Ende des Jahres abgeschlossen sein, freut sich Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FWG), dass die DB die Überführung über die Bahnlinie am alten Haltepunkt nun doch noch angegangen ist. Rund zwei Jahrzehnte lang hatte die Ortsgemeinde vergeblich versucht, die Bahn dazu zu bewegen, die Überführung zu erneuern.

Die Ebertsheimer Brücke ist nach DB-Angaben „Teil des größten Modernisierungsprogramms in der Geschichte der Deutschen Bahn“. Von den insgesamt 25.000 Eisenbahnbrücken in Deutschland seien demnach „allein im Zeitraum von 2015 und 2019 mehr als 900 Brückenbauwerke erneuert worden“.