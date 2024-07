Seit Tagen behindert eine Baustelle den Verkehr auf der wichtigsten Verbindungsachse zwischen A6-Abfahrt und Grünstadter Innenstadt. Die Anlieger Jeannette und Carsten Schimmel vom gleichnamigen Blumenhaus berichten: Weil sich vor ihrem Laden in der Kirchheimer Straße eine Fläche gesenkt hatte, rückte am Donnerstag vergangener Woche ein Trupp des Landesbetriebs Mobilität (LBM) an. Einer der Straßenmeister trat dann im betroffenen Rinnstein-Bereich ein wenig fester auf. Und prompt verschwand sein Bein im Untergrund, denn im Belag war ein Loch aufgebrochen. Seither ist der Bereich abgesperrt, die Fahrbahn in Richtung Innenstadt dadurch blockiert.

