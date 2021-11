Die Lärmschutzwand am Didiergelände soll in absehbarer Zeit saniert werden. Darüber informierte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) am Dienstagabend in der Ratssitzung.

Ein Anwohner war eigens zur Einwohnerfragestunde gekommen, um nachzufragen, wann die Lärmschutzwand am Didiergelände hergerichtet wird. Die Lärmbelastung in dem Wohngebiet sei doch sehr groß. Bürgermeister Wagner informierte, dass die Sanierung der Schutzwand im städtischen Haushalt für das Jahr 2022 aufgenommen werden soll: „Nächstes Jahr gibt es viele Projekte, die zu priorisieren sind. Dazu gehört auch die Lärmschutzwand.“ Diese wurde vor etwa 15 Jahren errichtet und ist schon länger in einem schlechten Zustand. Im November 2018 hatte sich der Stadtrat bereits damit befasst, nachdem die SPD-Fraktion einen Antrag eingereicht und gefordert hatte, die Wand instand zu setzen. Sie schütze wegen ihres desolaten Zustands nicht vor dem Geräuschpegel der A6.