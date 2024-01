Im Kreis Bad Dürkheim ist ab Donnerstag eine dritte Strecke gesperrt, die für die Nord-Süd-Anbindung der Region wichtig ist: Nach der Leistadter Hauptstraße in Folge eines Wasserrohrbruchs und der L522 zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg wegen gravierender Frostschäden wird die K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim dicht gemacht. Schon seit dem 15. Januar war die Strecke wegen der maroden Bahnbrücke nur einspurig befahrbar. Eine großräumige Umleitung schickt den Verkehr nun über Großkarlbach, Bissersheim und Kirchheim. Und das könnte lange so bleiben. Genauere Prognosen sind aber schwierig, denn der Bauherr schweigt. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.