Die Sperrung der Grünstadter Obergasse in Höhe Spitalstraße/Bleichgraben wird länger bestehen als zunächst angekündigt. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Die Straße ist seit 11. März wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen blockiert, laut ursprünglicher Planung sollte sie am Freitag, 5. April, wieder freigegeben werden. Mittlerweile gilt Freitag, 12. April, als wahrscheinlicher Termin für das Ende der Sperrung. Sie hat auch Auswirkungen auf den Parkplatz im Bereich Bleichgraben/Ecke Obergasse. Weil über ihn Umleitungsverkehr geschickt wird, können dort derzeit keine Autos abgestellt werden.