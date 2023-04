Ein Mann, den man nie zweimal bitten muss: So beschreibt Herbert Disch, zweiter Vorsitzender des Kultur- und Verkehrsvereins, Josef Aschenbrenner. Der 81-Jährige hat jetzt eine besondere Würdigung erhalten.

Wenn ein Verein jemanden wegen seiner besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied ernennt, dann ist das immer ein Ausdruck der besonderen Wertschätzung. Josef Aschenbrenner hat diese Auszeichnung jetzt vom Kultur- und Verkehrsverein erhalten.

Ein Mann, dem nie ein Handgriff zu viel war, den man nie zweimal bitten muss, der viele Dinge einfach mal so, nebenbei erledigt: So beschrieb ihn Herbert Disch, der Zweite Vereinsvorsitzende, in der Mitgliederversammlung. Auch mit 81 Jahren würde Aschenbrenner noch gerne überall mit anpacken würde, seine angeschlagene Gesundheit lasse dies jedoch nicht mehr zu. „Das bedauern wir alle sehr. Mit seiner spontanen Hilfe war er ein verlässlicher Teil unserer Arbeiten“, lobte Disch.

Trotz Höhenangst aufs Dach

Er nannte einige Beispiele von Aschenbrenners Engagement: So habe er aus einem Baumstamm einen Fahrradständer an der Weinlaube gemacht. Die Fahnenmasten seien mit seiner Beteiligung entstanden. Und beim Aufbau der neuen Weinlaube im Jahr 2013 sei er fast jeden Tag mit von der Partie gewesen. Trotz seiner Höhenangst sei Aschenbrenner sogar zum Arbeiten aufs Dach – „Respekt davor“. Er habe darüber hinaus die Sitzbänke am Patricia-Patenwingert repariert und wieder befestigt. Beim Auf- und Abbau am Mai- und Herbstfest des Vereins sei Aschenbrenner meist als Erster da gewesen, lange bevor die anderen kamen. Und auch bei der Weinlese oder beim Rebschnitt habe er nie gefehlt, berichtete Disch weiter. Beim Mauerglühen schließlich sei der Geehrte seine rechte Hand beim Aufhängen der Lichterketten an den Kirchenmauern gewesen.

Auch beim Weihnachtsmarkt, den der Kulturverein vor einigen Jahren am See ausrichtete, habe Aschenbrenner stets mitgeholfen. Er sei immer dabei gewesen, wenn es galt, die Buden abzuholen, auf- und abzubauen und wieder wegzubringen. „Er hat sogar ein spezielles Tragegerät entwickelt, damit das einfacher ging“, erzählt Disch. Den Weihnachtsmarkt gibt es inzwischen nicht mehr.

Ein eingespieltes Dream-Team

Das Weinbistro des Vereins beim Winzerfest habe Aschenbrenner fast im Alleingang dekoriert. „Meistens war er auf der Leiter zu finden oder hat irgendwas gewerkelt“, erinnert Herbert Disch. „Josef war die Allzweckwaffe des Kultur und Verkehrsvereins.“ Zusammen mit den in den Vorjahren ernannten Ehrenmitgliedern Manfred Wiessner und Hermann Frank habe Aschenbrenner ein „eingespieltes Dream-Team“ gebildet.

Nach Bockenheim ist Aschenbrenner vor 13 Jahren übrigens mehr durch Zufall und der Liebe wegen gekommen. 2014 ist er beim KVV ins Vereinsleben eingestiegen. Aber schon zuvor sei er überall dabei gewesen, wo es im Verein etwas zu tun gab. „Etwas Besseres konnte uns wirklich nicht passieren“, so Disch.