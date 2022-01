Die Kugeln rollen wieder für die KV Grünstadt: Nach der mehrwöchigen Saisonunterbrechung im Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) hat die erste Herrenmannschaft nahtlos an die Erfolge im November angeknüpft. Am Wochenende war sie beim TVK/KN Albig und ließ dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. 8:0 gewann die KVG und hatte dabei 257 Holz Vorsprung .

„Ohne Probleme haben wir in Kirchheimbolanden 8:0 gewonnen“, berichtete KVG-Vorsitzender Ralf Buch, der trotz schwer bespielbarer Bahnen selbst 523 Kegel zum Ergebnis beisteuerte. Herausragend war sein Sohn Fabian, der bei der Partie über 120 Wurf 581 Holz machte. Nach dem Erfolg gegen die Akteure aus dem Donnersbergkreis zeigte sich Ralf Buch zuversichtlich, dass sein Team in der DKBC-Verbandsliga B den Titel holen wird.

Pirmasens könnte noch gefährlich werden

Die KVG-I-Männer spielten vor dem Verbandswechsel in der Zweiten Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU). „Wenn wir es schaffen, nächstes Wochenende Punkte gegen die starken Sembacher zu holen, haben wir es fast schon geschafft“, sagte er. In der Runde, die nach der Unterbrechung um einen guten Monat verlängert wird, könnten der KVG nach seiner Einschätzung höchstens noch die Pirmasenser gefährlich werden, „aber die kommen ja zu uns“, meinte Buch mit Verweis auf den Heimvorteil.

Zu Hause hat das erste Damenteam (Zweite DCU-Bundesliga Nord) am Sonntag einen Kantersieg gefeiert: Die Grünstadterinnen ließen ihre direkten Verfolgerinnen vom SKC Viktoria Miesau mit 356 Kegeln hinter sich. Nach dem 2824:2468-Erfolg führen sie weiterhin die Tabelle an. Tagesbeste war Ronja Hering (ehemals Hafke) mit hervorragenden 506 Holz, dicht gefolgt von Katharina von Krog mit 491 Holz. Gleich im Anschluss an die Partie haben die Frauen ihrer Reserve ausgeholfen, die aufgrund von Verletzungen und Corona ausgedünnt war. In der Gemischten Klasse Ost der DCU entschieden sie die Begegnung gegen den TuS Großkarlbach mit 1787:1710 Holz für sich.

Mächtig „unter die Räder gekommen“ ist dagegen laut Pressesprecher Sebastian Buch die Zweite Herrenmannschaft in der DCU-Landesliga I. „Wir waren ohne Chance“, kommentiert er die Partie gegen KSG Pfeddersheim, die für das Tabellenschlusslicht aus Grünstadt mit einem Rückstand von 606 Holz endete (4288:4894). Das Erste DCU-Männerteam (Platz drei in der Landesliga I) hatte spielfrei.