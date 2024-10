Nur noch wenige Tage, dann schließt die Traditionsfirma Dradura in Altleiningen ihre Pforten. Zwei Inhaberwechsel haben in den vergangenen Jahren stattgefunden, doch trotzdem hat sich das Unternehmen nicht retten können. Weil die Standorte in Italien und Österreich bleiben, bleibt auch ein Teil der Verwaltung erhalten, allerdings ist die Zahl der Mitarbeiter zweistellig - zu Hochzeiten waren beim Drahtzug, wie die Firma früher hieß, mehr als 500 Menschen angestellt. Hier kommen Mitarbeiter zu Wort, die über die aktuelle Lage berichten und zurückschauen auf ihre Zeit beim Unternehmen.