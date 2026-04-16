Die Autobahnbrücken bei Grünstadt sind gerade erst saniert worden. Nun wird an einer Unterführung wieder gearbeitet.

Die Baustellenampeln sollen spätestens Anfang nächster Woche verschwinden, bis dahin werden sie eine gute Woche lang den Verkehr zwischen der Grünstadter Kernstadt und Sausenheim geregelt haben: Autos dürfen derzeit jeweils nur in einer Fahrtrichtung durch die A6-Unterführung der L453 rollen. Denn an dieser Brückenkonstruktion wird gerade gearbeitet. Dabei ist die West-Ost-Fahrbahn der A6 in diesem Abschnitt vergangenes Jahr mehrere Monate lang saniert worden, währenddessen sollten auch Schäden an solchen Bauwerken ausgebessert werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist die Unterführung jetzt aber einfach nur gereinigt worden. Außerdem werden nun Gitter angebracht, die Vögel fernhalten und am Nestbau hindern sollen. Eine Sprecherin sagt: „Dies schützt die Tiere und beugt zugleich Verschmutzungen und Schäden am Bauwerk vor.“