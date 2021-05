Eine Flaschenpost der besonderen Art ist kürzlich bei der Modernisierung eines Kamins in der Obrigheimer Schubertstraße gefunden worden. Zunächst dachte der Hausherr, es handele sich um Abfall, der im Mauerwerk „entsorgt“ wurde. Doch dann kam eine Nachricht mit lauter kuriosen Spitznamen zum Vorschein.

„Ich hab die alte Bierflasche ins Gegenlicht gehalten und meinem Kunden gezeigt, dass darin eine Papierrolle enthalten ist“, erzählt Stephan Kohl, Ofen- und Luftheizungsbauermeister aus Grünstadt. Nach dem Öffnen des Bügelverschlusses sei ein Stück Zementsack zum Vorschein gekommen, in dem ein Zettel steckte. Darauf wiederum sei zu lesen gewesen, dass der Kamin und somit auch das Haus im Jahr 1964 von „Großunternehmer Willi Machwirth“ erbaut wurde. Kohl sagt: „Das war schon ein aufregender Moment. Immerhin durften wir beide für einen kurzen Moment mehr als ein halbes Jahrhundert eingeschlossene Luft atmen.“

In 37 Berufsjahren habe er vielleicht zehn bis 20 Mal „den irgendwo auf der Wand einer Feuerstätte hinterlassenen Namen einer Ofenbaufirma mit einer Jahreszahl“ lesen dürfen, aber ein Fundstück wie die Bierflasche sei noch nicht dabei gewesen, berichtet Kohl. Und auf dem Papier steht ja noch viel mehr: „Ausführende: Heinz Wacha (Gandi), Helmut Haber (Fußballstar), Hans Heiser (Frauenvermittler), Andreas Plocher (pens. Rennfahrer), Josef Wessely (Familienvater), Ernst Geiger (Nikotinkrüppel), Hans Brunnett (Frauenbefriediger); Architektur und Biervermittlung: Emil Hügenell.“ Unterzeichnet ist diese Aufzählung von Hans Brunnett.

In jedem Hafen eine Liebste

Letzterer, der damals Maurerlehrling bei der Firma Machwirth war, lebt schon länger nicht mehr. Seine Witwe Ulla Brunnett beschreibt ihn als sehr sportlichen, fleißigen, fröhlichen und geselligen Mann. Den besonderen Titel „Frauenbefriediger“ erklärt sie so: „Als junger Kerl war er stets von Frauen umgeben.“ Tochter Mona Hamburger erklärt lachend, dass Brunnett 1967/68 bei der Marine war, und „wohl in jedem Hafen eine Liebste hatte“.

Ulla Brunnett heiratete ihren Hans im November 1968 –

damals machte der Vater der Braut eine klare Ansage an den jungen Herzensbrecher, denn es gab eine ausgesprochen kuriose Begebenheit. „Am Tag unserer Hochzeit ist ein Brief von einer Krankenschwester aus dem Marinelazarett Flensburg bei uns angekommen, wo Hans nach einer schweren Verletzung behandelt werden musste. Mein Vater hat zu ihm gesagt: ,Das hört jetzt auf!“, erzählt Ulla Brunnett.

Kurz nach dem Renteneintritt verstorben

Der Papa des Bräutigams konnte unterdessen nicht mitfeiern: Er kam am 13. August 1953 – als Hans erst sechs Jahre alt war – um. „Er hatte zusammen mit dem Vater von Willi Machwirth am Bahnübergang in Kleinbockenheim Entwässerungsgräben gereinigt und dabei eine Granate gefunden“, erinnert sich Ulla Brunnett. Beide Männer und ein Junge seien gestorben. Ihr Gatte habe nur in den Sechzigern für Machwirth gearbeitet und wechselte danach häufig die Firma. 1971/72 habe er die Meisterschule in Kaiserslautern besucht und sich 1975 mit einem Bauunternehmen in Bockenheim selbstständig gemacht. Bis zu zehn Beschäftigte hatte er, auch Azubis – aber 1985 gab er auf.

Auf dem Gelände steht seit 1994 die familiengeführte Pension Brunnett mit Café. Zuletzt habe Hans Brunnett nach weiteren beruflichen Stationen – unter anderem als Lkw-Fahrer beim Aafes-Depot in Grünstadt – bei der BASF in Ludwigshafen im Büro gesessen und die Nachkalkulation von Bauprojekten gemacht.

„Im Januar 2005 ging Papa in den Vorruhestand“, erzählt Hamburger, die noch zwei Geschwister hat. Im Juni habe er sich dann seinen Traum erfüllt und ein Motorboot gekauft. Am 21. September sei er gestorben. Die Witwe erinnert sich, dass er am Vorabend in der Gaststätte Zur Emichsburg war und nicht nach Hause kam. Gegen 4 Uhr morgens sei er leblos auf einem Feldweg liegend gefunden worden, die Todesnachricht wurde ihr von Sanitätern überbracht.

Von sieben Handwerkern leben nur noch zwei

Von den sieben in der Flaschenpost genannten Handwerkern leben heute noch zwei. Hilfsarbeiter Heinz Wacha war laut Ulla Brunnett so alt wie ihr Mann und starb ebenfalls schon vor zehn bis 15 Jahren. Der Uzname „Gandi“ ziele vermutlich auf eine äußerliche Ähnlichkeit mit dem indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi ab. Dass Helmut Haber als „Fußballstar“ betitelt wurde, wundert nicht, ist er doch der Vater des Ex-FCK-Spielers Marco Haber. „Er ist bei einem Autounfall hier in Bockenheim tödlich verunglückt“, sagt die 70-Jährige.

Hinter „Nikotinkrüppel“ als Bezeichnung für Ernst Geiger vermutet Ulla Brunnett einen starken Raucher. „Mein Mann war ja damals ein sehr guter Leichtathlet und hat nie zur Zigarette gegriffen“, erklärt sie. Wie und wann Ernst Geiger gestorben ist, wisse sie nicht, ebenso wenig sei ihr etwas über Andreas Plocher bekannt.

Bauarbeiter und Landwirt in einem

Weshalb Letzterem die Charakterisierung als „pensionierter Rennfahrer“ zugedacht war, kann sich „Frauenvermittler“ Hans Heiser wiederum nicht erklären. So weit er sich erinnert, saß immer Plochers Frau am Steuer. Der Bockenheimer Winzer arbeitete 38 Jahre lang nebenher als Maurer bei Machwirth, der mit ihm verwandt war.

„Ich selbst hab das Handwerk nie gelernt“, erzählt der 82-Jährige. Dennoch sei er unter anderem am Bau des Partnerschaftsplatzes und an der Errichtung der 1957 eingeweihten Grundschule beteiligt gewesen, die seine Frau Liselotte noch zusammen mit Wacha und Brunnett besuchte. „Decke betonieren war damals Handarbeit mit der Schubkarre“, erinnert sich Heiser.

Viel zu tun gegeben habe es auch im Südzuckerwerk Neuoffstein, wo er in seiner zweiten beruflichen Rolle als Landwirt Zuckerrüben mit dem Ochsenkarren ablieferte. „Ich hab von 6 bis 16 Uhr beim Willi geschafft und danach gings bei uns auf dem Hof weiter“, blickt Heiser zurück. Nachdem er in Obrigheim vom Gerüst gefallen war und sich den siebten Brustwirbel gebrochen hatte, ging er in Rente. Zu seinem Namenszusatz „Frauenvermittler“ in der Flaschenpost winkt er nur ab: „So ein Quatsch!“ Seine Frau Liselotte (74) lacht: „Er hat doch erst mit 55 geheiratet.“

Öfter mal Nachrichten auf Baustellen hinterlassen

Josef Wessely, der bis heute Kontakt zu Heiser hat, ist dagegen klar, weshalb hinter seinem Namen „Familienvater“ steht. „Ich war als Einziger schon verheiratet“, klärt der 87-Jährige auf, der heute in Lautersheim wohnt. Er ist in Kroatien geboren, im Zweiten Weltkrieg nach Bayern und 1950 in die Pfalz gekommen, wo er in Frankenthal das Maurerhandwerk lernte.

Er könne sich noch gut an die eingemauerte Bierflasche in Obrigheim erinnern. Solche Nachrichten seien durchaus ab und zu mal auf den Baustellen hinterlassen worden, auf denen er 36 Jahre lang als Polier mitwirkte.