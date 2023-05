Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kunstturner der TSG Grünstadt gehen am Samstag wieder an die Geräte. Und es dürfen Zuschauer in die Halle an der Asselheimer Straße kommen. Nicht nur Manager Steffen Fröhlich freut sich auf den letzten Testwettkampf drei Wochen vor dem Saisonstart in der Zweiten Bundesliga.

Die TSG wird am Samstag, 15 Uhr, 19. September, in einem ligaähnlichen Wettkampf auf Eintracht Frankfurt treffen. 2019 lieferten sich beide Riegen einen spannenden Zweikampf um die Meisterschaft