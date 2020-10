Aus der Luft betrachtet leuchtet das Eisenberger Waldstadion in frischem Grün – und das mitten im Herbst: Für 366.000 Euro ist der Kunstrasenplatz erneuert worden. Am Freitag ist der neue Platz eingeweiht worden – allerdings mit nur wenigen Gästen. Verbandsbürgermeister Bernd Frey (SPD) blickte auf die Entstehungsgeschichte des Platzes zurück: Schon 1953 wurde der Hauptplatz mit Tartanbahn eingeweiht – damals mit Tennenbelag. Es kam immer mehr dazu – und im Jahr 2000 gingen dann die neuen Kunstrasen-Spielfeld in Betrieb. Aber wie das so ist: Sowohl das große (62 mal 95 Meter) als auch das kleine Spielfeld (30 mal 55 Meter) mussten im Laufe der Jahre wegen der starten Nutzung immer mal wieder repariert werden. Das kostete. Deswegen hat sich die Verbandsgemeinde Eisenberg über den Donnersbergkreis um einen Landeszuschuss beworben, um den Platz zu erneuern. Es klappte: Das Land sponsert die Arbeiten mit 115.000 Euro, im Mai startete die Sanierung der Anlage. Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) sagte bei der Eröffnung des neuen Platzes, die Sportanlagen lebten von den aktiven Sportlern in den Vereinen, und auch die Schulen hätten eine wichtige Aufgabe. Sie brachte noch mal 1000 Euro mit. Landrat Rainer Guth (parteilos) nannte den Platz ein „Glanzstück für Eisenberg“. Beim Bau wurde keine Füllung eingebaut, kein umweltschädliches Granulat verwendet. Somit habe man auch die Möglichkeit, den Kunstrasen mit einem Staubsauger von Blättern und kleinen Ästen zu befreien. Der Landrat äußerte den Wunsch: „Ich hoffe, der Platz hinterlässt keine Bremsspuren bei den Sportlern.“