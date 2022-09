„Wir spie-hie-len Fußball!“ Wenn Grundschüler die Melodie von „We will rock you“ trommeln und dazu über ihren Lieblingssport singen, Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) in Business-Schuhen ans runde Leder tritt und viel Gewusel auf dem Gelände der Dekan-Ernst-Schule herrscht, kann das nur eines bedeuten: Der neue Kunstrasenplatz kann eingeweiht werden. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis der 57.000 Euro-Auftrag von der Stadt in Auftrag gegeben und von einer Fachfirma ausgeführt werden konnte. Die Firmen waren coronabedingt ausgelastet, das Wetter spielte nicht immer mit. Deswegen blieb der Fußballplatz der Grundschule geschlossen. Das hat leidenschaftliche Kicker mit den Hufen scharren – und anderweitig aktiv werden lassen: Die Schüler der Klasse 4c studierten mit Hausmeister Jürgen Bahrdt das Queen-Ständchen ein. Tausendsassa Bahrdt ist zwar kein Musiklehrer, aber überaus musikalisch, Lehrerin Katrin Burghardt bot ihm gern die Klassen-Bühne. Bei der Eröffnung waren auch Petra Strauss vom Bauamt, die das Projekt federführend betreute, und Sören Kemmann, Vorsitzender des Schulelternbeirats, der Rektorin Nicole Kaufmann in der Organisation unterstützte. Nach einem kleinen Spiel gegen den Rathaus-Chef konnte der Kunstrasen von den Schülern erobert werden. Das Schulgelände mit Hof und Spielplatz ist immer nachmittags und bis 20 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet. Ob man Kindern bis zwölf Jahren auch den Zugang zum Rasenplatz gewährt, soll noch entscheiden werden. Durch unpflegliche Nutzung war die alte Fläche von Besuchern zerstört worden. Dieses Risiko soll kein zweites Mal eingegangen werden.