Übers Kreuzfahrtschiff flogen Raketen, die Passagiere saßen fest: Wie Nicole Keck von Eisenberg aus Touristen in Doha betreute und wo auch die Reise-Fachfrau hilflos war.

Ihr Schiff hatte den Hafen noch Doha noch nicht verlassen, da war die Orient-Kreuzfahrt von Silke Adam und ihrem Mann Uwe schon zu Ende: Am ersten Reisetag, dem 28. Februar, brach der Iran-Krieg aus. Auch die katarische Hauptstadt wurde angegriffen, denn dort befindet sich die größte US-Basis des Nahen Ostens. Das Kreuzfahrtschiff der beiden Ingelheimer konnte nicht auslaufen, und das Ehepaar saß erst einmal an Bord fest.

„Wir haben mittags auf dem Sonnendeck gelegen, als der Kapitän eine Durchsage machte, dass wir alle reingehen müssen und uns nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten dürfen“, erzählt Silke Adam. Dann habe ein Warnsystem geschrillt, und kurz darauf seien die Flugabwehrraketen der Kataris zu hören gewesen, die die iranischen Raketen abschossen. „Das hat ziemlich vibriert“, sagt Adam. Der abendliche Ausflug an Land wurde abgesagt, niemand durfte das Schiff verlassen.

„Wir haben da noch gedacht, dass das vielleicht nur eine vorübergehende Situation ist“, sagt die 60-Jährige. Doch am nächsten Tag sei ihnen dann klar geworden, dass es sich wohl um eine längerfristige Sache handelt.

Blitze und Rauch

Während die Adams in Doha festsitzen, glühen im Eisenberger Reisebüro „NK Reisen“, wo sie ihre Kreuzfahrt gebucht haben, die Telefonleitungen. Chefin Nicole Keck ist mit den Adams in ständigem Kontakt und versucht, ihre Kunden zurück nach Deutschland zu holen. Dafür telefoniert sie mit dem Reiseveranstalter Tui und dem Auswärtigen Amt, doch ohne Erfolg: „Es gab da kein Wegkommen, der Luftraum war ja gesperrt“, sagt Keck. Erst nach drei Tagen Krieg gibt es erste Rückflüge. Für die Adams ergattert sie jedoch keinen Platz. Tui lässt das Ehepaar jedoch auf die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ des Auswärtigen Amts setzen. Nun ist erst einmal Warten angesagt.

„Drei Tage lang kam gar keiner weg vom Schiff“, sagt Silke Adam. Essen, fernsehen, per Handy Kontakt mit den Angehörigen in Deutschland halten, die sich Sorgen machen: „Irgendwie kriegt man die Zeit tot“, sagt Adam. Sie hätten sich auf dem Schiff auch sehr sicher gefühlt.

Irgendwann seien die Sicherheitsvorkehrungen dann gelockert worden und die Passagiere durften sich wieder auf dem Deck, im Fitnessstudio sowie im Hafenterminal aufhalten. Später seien dann auch Ausflüge an Land möglich gewesen. Die Adams erkunden tagsüber Doha mit dem Taxi und kehren abends aufs Kreuzfahrtschiff zurück. „Wir wollten nicht nur auf unserem Zimmer hocken“, sagt Adam. „Und Doha ist eine sehr sehenswerte Stadt.“ Doch gänzlich frei von Angst sei man in einer solchen Situation natürlich nie. „Nachts haben wir immer die Blitze am Himmel gesehen“, sagt Adam. „Und tagsüber Rauchkugeln.“ Passagiere, deren Kabinen Richtung Meer zeigen, berichten von Raketenteilen, die ins Wasser stürzen – die Reste der von den Kataris abgeschossenen Raketen, sagt Adam.

Warten auf den Rückflug

Währenddessen gibt es vereinzelte Evakuierungsflüge. Manche Touristen bekommen von ihren Reiseveranstaltern das Angebot, über den Landweg in die saudi-arabische Hauptstadt Riad zu fahren und von dort nach Deutschland zu fliegen. „Viele Leute haben sich aber dagegen entschieden, weil sie ihren Kindern keine zehnstündige Busfahrt durch unbekanntes Gebiet zumuten wollten“, sagt Adam. Sie und ihr Mann haben derweil immer noch keinen Rückflug mitgeteilt bekommen. Weder das Reisebüro, noch die Reederei oder der Kapitän hätten einen Einfluss darauf gehabt, wer fliegen darf, sagt Adam.

Dass überwiegend vulnerable Gruppen wie Alte, Kranke, Schwangere oder Familien mit kleinen Kindern ausreisen durften, könne sie nicht bestätigen. Wer zu den Glücklichen gehört, die fliegen dürfen, bekommt vom Steward eine schriftliche Nachricht auf die Kabine gebracht. Die Adams glauben nicht mehr daran, als es eines Abends, sie haben sich schon zum Schlafen gelegt, an der Tür klopft. Der Steward teilt ihnen mit, dass sie zwei Plätze für einen Flug nach Frankfurt bekommen haben. „Da haben wir uns natürlich sehr gefreut“, sagt Silke Adam.

Am 11. März finden sie sich am Flughafen in Doha ein. Doch es wird noch einmal ungemütlich: „Als wir schon beim Check-in waren, gab es wieder Raketenalarm“, sagt Adam. Zusammen mit den anderen Reisenden flüchten die Ingelheimer in einen Luftschutzraum. „Da waren wir schon nervös, ob das klappt oder ob wir zurück aufs Schiff müssen.“ Schließlich kommt die Entwarnung. Doch kurz vorm Boarding gibt es wieder einen Alarm. Im Flieger dann hätten sie und die anderen Passagiere sich schon Sorgen gemacht, „dass da vielleicht doch noch was querschießt“. Sie seien alle heilfroh gewesen, als sie den katarischen Luftraum hinter sich ließen. Der Flieger fliegt über einen Sicherheitskorridor und landet nach sieben Stunden schließlich sicher in Frankfurt. Elf Tage in einem Kriegsgebiet liegen nun hinter den Adams.

Große Verunsicherung

Die Adams waren Kecks einzige Kunden, die wegen des Iran-Kriegs strandeten. „Die meisten Kunden hatten Glück, dass sie ihre Reise entweder im Januar schon gemacht haben oder sie noch absagen konnten“, berichtet die Reiseverkehrskauffrau. Viel zu tun hatte sie in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn trotzdem, es fielen viele Überstunden an. Denn ein Großteil ihrer Fernreisekunden hatte Flüge gebucht, die über Doha oder Dubai gingen – etwa zu den Malediven, nach Sri Lanka oder Thailand. „Die musste ich umbuchen“, sagt Keck. Außerdem rufen viele Kunden an, die verunsichert sind, ob ihre Reisen nach Ägypten, in die Türkei oder nach Zypern sicher sind. Da es keine Reisewarnungen für diese Länder gibt, können sie die Reisen auch nicht einfach kostenfrei stornieren.

Silke Adam ist froh, dass sie und ihr Mann wieder zu Hause sind. Auch ihre Verwandten sind glücklich. Nachdem sie wieder zu Hause in Ingelheim waren, hätten sie sich erst mal eine Pizza und einen Salat gegönnt und ihr Zuhause genossen, sagt Silke Adam. Ihre Reiselust hat ihr die Erfahrung in Doha nicht vermiest. Schon im Mai geht es wieder auf große Tour: dieses Mal nach Südafrika.