Ein Obersülzer will seine PV-Anlage anpassen – der Antrag liegt seit Jahren bei den Pfalzwerken. Nun schlägt er Alarm für die Energiewende.

Achim Hoffmann ist mit den Nerven am Ende. Seit drei Jahren streitet er sich mit dem Netzbetreiber Pfalzwerke Netz AG. Wobei „streiten“ nicht der richtige Ausdruck ist. Er könne ja mit niemandem bei den Pfalzwerken sprechen, sagt er. Wenn er anruft, landet er in einer Warteschlange. Auf seine vielen E-Mails wird nur sporadisch geantwortet. Schafft er es, telefonisch durchzukommen, bekommt er pampige Antworten, sagt er. „Einmal haben die einfach aufgelegt“, erzählt er.

Gute Konditionen

Dabei möchte Hoffmann nur mit einer Person sprechen, die ihm weiterhelfen kann. Er würde auch nach Ludwigshafen zur Zentrale fahren, bietet der Obersülzer an. Aber bisher hat er kein Angebot bekommen. Hoffmann schaltete einen Anwalt ein, der sich um sein Anliegen kümmern soll.

Konkret geht es um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Stellplatzes in seinem Hof. Über 20 Jahre ist sie alt. Damals machte Hoffmann mit der Pfalzwerke AG einen Vertrag zu guten Konditionen: Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bekamen PV-Anlagen-Eigentümer für eingespeisten Strom großzügige Cent-Beträge.

Antrag über digitales Portal

Bis 2023 lief auch alles gut, erzählt Hoffmann. Da der Vertrag endete, beschloss er, die PV-Anlage umzustellen – von Volleinspeisung auf Überschusseinspeisung. Bedeutet: Der generierte Strom wird nicht mehr komplett ins Stromnetz eingespeist, sondern nur der Teil, der nicht von Hoffmann verbraucht wird.

Hoffmann beauftragte die Elektrofirma Solar Kasper aus Eisenberg mit den Arbeiten. Die kümmerte sich um die technischen Aspekte, beispielsweise den Einbau eines neuen Zählers und das Anpassen der Software. Letztlich musste der Wechsel beim Netzanbieter angemeldet werden. Torsten Kasper, Chef von Solar-Kasper, teilt mit, dass Technikern dafür ein Installateurportal des Anbieters zur Verfügung steht. Änderungen können über das Portal angemeldet werden. Die Nachricht landet dann bei den Pfalzwerken.

Techniker: „Man kommt schlecht durch“

Das Problem laut Kasper: Das Portal funktioniert nur bei neu gebauten Anlagen. Werden Bestandsanlagen geändert – so wie bei Hoffmann –, müsse die Anmeldung manuell per E-Mail erfolgen. Und das kostet Zeit und Mühe.

Laut Kasper ist der Antrag auf Überschusseinspeisung im Oktober 2023 an die Pfalzwerke Netz AG geschickt worden – per E-Mail. Was dort dann passiert ist, wisse er nicht. Er glaubt, dass der Antrag unterging. Also schlug er Hoffmann vor, den Antrag erneut zu stellen. Dass das nicht über das Portal funktioniert, „zieht Verfahren in die Länge“. Der Techniker schätzt, dass der Netzbetreiber zu wenig Personal habe. Denn es gibt noch ein Problem: „Du kannst nicht anrufen“, sagt er verärgert. Wer anrufe, erhalte eine automatische Antwort.

Unternehmen: „Änderungen zeitnah umsetzen“

Andere Netzbetreiber hätten diese Probleme nicht. „Da läuft das geschmeidiger.“ Er hofft, dass die Pfalzwerke ihr System anpassen, um den Technikern die Arbeit zu erleichtern.

Auf Nachfrage teilen die Pfalzwerke mit, dass das System angepasst wurde. Seit Februar dieses Jahres können Änderungen an Bestandsanlagen über das Installateurportal eingereicht werden. Wie lange die Bearbeitung dauert, „lässt sich nicht pauschal angeben“, heißt es von Seiten der Pressestelle. Für komplexere Arbeiten seien „mehrere Akteure“ nötig. Grundsätzlich wolle das Unternehmen technische Änderungen „so effizient und zeitnah wie möglich umsetzen“.

Betroffener: „Macht es Kunden schwer“

Das sieht Achim Hoffmann aus Obersülzen nicht so. „Bisher ist nichts passiert“, teilt er mit. Mit Hoffmanns Fall konfrontiert, schreibt Pfalzwerke-Sprecher Yannick Mildner, dass „Einzelfälle“ von Unternehmensseite nicht mehr öffentlich kommentiert werden. Allerdings sei der Fall an den Kundenservice weitergegeben worden. Der nahm Kontakt mit Hoffmann auf, wie Unterlagen, die der RHEINPFALZ vorliegen, bestätigen. Man wolle sich jetzt mit „höchster Priorität“ um die Angelegenheit kümmern, wie es in dem Schreiben heißt.

Der PV-Anlagen-Besitzer hofft, dass sich das Problem damit löst. Juristische Schritte möchte er sich offenhalten. Was ihn noch stört: „Wir hören immer wieder, dass regenerative Energien die Zukunft sind.“ Dann sollte man es Kunden wie ihm aber auch leichter machen, ist er überzeugt. Er rechnet damit, dass noch andere PV-Anlagen-Besitzer Probleme dieser Art haben. Von den Pfalzwerken wünscht er sich, dass „Leute nicht in der Luft hängen gelassen werden“.