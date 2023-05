Einstimmig haben die Mitglieder des Kulturzweckverbandes der Stadt Eisenberg den Haushaltsplan für 2023 und 2024 verabschiedet. Das ausgeglichene Zahlenwerk weist in diesem Jahr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 283.625 Euro und für 2024 157.181 Euro auf. Dem Kulturzweckverband als Träger des Evangelischen Gemeindehauses gehören neben der Stadt Eisenberg, der Donnersbergkreis und die Protestantische Kirchengemeinde an. Finanziert wird der Zweckverband durch die Verbandsumlage. Davon trägt die Stadt 220.692 Euro in diesem Jahr und 105.893 Euro in 2024, die Protestantische Kirchengemeinde 24.855 Euro in 2023 (2024: 13.210 Euro) und der Donnersbergkreis in beiden Jahren jeweils 3.000 Euro.|hsc