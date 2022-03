Für Christopher Krill fällt am Samstag endlich der Startschuss. Mit einer großen Gala feiert der Veranstalter dann im Evangelischen Gemeindehaus seinen Einstand. Künftig will der Kerzenheimer mit seinem Kulturwerck Eisenbergs gute Stube regelmäßig bespielen.

Ja, die Aufregung steigt, das gibt Veranstalter Christopher Krill ohne Umschweife zu. Der Samstag, er soll sein großer Tag werden. Gerade ist Krill dabei, die letzten Handgriffe anzulegen, um das Gemeindehaus herauszuputzen und die Technik für das große Spektakel vorzubereiten. „Es sieht gut aus, wir liegen gut im Plan und sind optimistisch, alles fertig zu haben, bevor die Band eintrifft“, sagt Krill. Mit „wir“ meint er sich und die Bobenheim-Roxheimer Firma Blue-Case Eventtechnik, die auch künftig bei Kulturwerck-Veranstaltungen mit von der Partie sein soll.

Am Samstag sind es dann insgesamt rund 40 Leute, davon knapp 18 in Service und Gastro, die den Abend für die rund 400 Gäste unvergesslich machen sollen. Für die gilt übrigens die 3G-Regel – und nach neuesten Bestimmungen auch keine Maskenpflicht am Platz mehr. „Ich werde die Maske am Platz aber empfehlen“, sagt Krill.

Im Mittelpunkt steht am Samstag aber natürlich die eigens für diesen Abend zusammengestellte Band: zehn Musiker, dazu fünf Gesangssolisten, die eine Mischung aus musikalischen Highlights der vergangenen Jahre und eine Auswahl an Musicalmelodien vortragen werden. Mit dabei sind laut Krill Anne Müller, Mirjam Kohr, Martin Herrmann sowie die Musicalstars Kevin Tarte und Hannes Staffler. „Das wird super. Mit dem einen oder anderen Künstler habe ich ja bereits schon zusammengearbeitet“, verspricht sich Krill viel von der Band, die sich am Freitag zur Probe tatsächlich zum ersten Mal in dieser Konstellation treffen wird.

Termin

Eröffnungs-Gala des Kulturwerck im Evangelischen Gemeindehaus am Samstag, 20 Uhr. Eintritt 39 Euro. Die Getränke sind im Eintrittspreis inklusive. Es gibt noch einige wenige Restkarten an der Abendkasse, so Krill.