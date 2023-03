Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Grünstadter Kulturverein ist durch die Pandemie ausgebremst worden. Nicht nur in Sachen Veranstaltungen, sondern auch bei den Renovierungsarbeiten an den Kavaliershäuschen. Jetzt soll aber wieder Bewegung in die Sache kommen.

Eine eigene Anlaufstelle. Und das erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1949. Das ist seit Jahren das erklärte Ziel des Grünstadter Kulturvereins. Die Weichen dafür wurden 2016 gestellt,