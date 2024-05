Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Künstlerpaar Voermans zeigte in einer Mischung aus Konzert, Infotainment und musikalischem Kabarett die Vielfältigkeit der Schlaginstrumente. „Drumming out oft he Box“ war am Samstag eine Sternstunde des Kulturvereins Grünstadt.

„Schön, dass Sie gekommen sind und den Mut haben, in ein Schlagzeugkonzert zu gehen“ – so beginnt die Ansage von Maren Voermans. Das „Schlagwerk“ gelte als Männerdomäne,