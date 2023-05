Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Premierenbesuch in Tiefenthal: Die neue Kulturministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Katharina Binz, hat am Montag in Wolfgang Thomeczeks Kunstkabinett ein Michael-Dekker-Unikat erworben. Damit will die Grünen-Politikerin die Initiative „Ein Bernhard für die Pfalz“ unterstützen.

Eigentlich, so könnte man meinen, gibt es bessere Zeitpunkte, das Amt der Kulturministerin zu übernehmen. Ausgerechnet jetzt, da die Kulturbranche pandemiebedingt seit knapp anderthalb