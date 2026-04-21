Musikimprovisation, Ausdruckstanz und Theater: Workshops in diesen Bereichen veranstaltet der Carlsberger Verein „Jeder kann was“, der sich die Förderung von Integration und Inklusion durch gemeinsame künstlerische Aktivitäten auf die Fahne geschrieben hat. Die Gruppenarbeit unter professioneller Anleitung im historischen Karolinenhof in Hertlingshausen steht unter dem Thema „Wie geht Zukunft?“ Kreativ Hoffnungen und Ängste in Szene setzen können Kinder ab acht Jahre, Jugendliche und Erwachsene während einer viertägigen Freizeit von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. August. „Im vergangenen Jahr hat eine Darstellerin die Schauspielerei sogar für sich als Berufswunsch entdeckt“, berichtet der Vereinsvorsitzende Volker Bolay. Zum Auftakt des diesjährigen Kulturfestivals wird Astrid Sacher vom Knirps-Theater Bad Ems das Stück #Faust #Gretchen zeigen. Der Eintritt ist frei, die Teilnahme an der Freizeit inklusive Verpflegung kostet pro Person 35 Euro. „Abschließend präsentieren wir die Ergebnisse bei einer öffentlichen Aufführung“, erläutert der Hausherr, der um baldmögliche Anmeldungen bittet, weil die Familien jetzt üblicherweise den Sommerurlaub planen: per E-Mail an info@jekawa.de oder Telefon 06356 8634.