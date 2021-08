Die Bockenheimer Kultur-Auslese hat sich 2019 unter dem Dach des Fördervereins Blaues Rathaus formiert. Derzeit sind es sieben Frauen, die das kulturelle Leben in der Gemeinde lebendiger machen wollen. Die Ergebnisse kommen gut an.

Zu den ersten Projekten der Bockenheimer Kultur-Auslese gehört der Bücherschrank auf dem Mehrgenerationenplatz. Es dauerte ein Jahr, die Idee in die Tat umzusetzen, wobei vor allem die icherung der Finanzierung viel Zeit in Anspruch nahm. Laut Beatrix Kraml, Sprecherin der Kultur-Auslese, wird das Angebot gut angenommen: Seit der kürzlichen Eröffnung seien die Bücher sowie das Tauschen begehrt.

Auch über mangelndes Interesse an der Veranstaltung „Der Coup des Gauleiters“ über die Entstehungsgeschichte der Deutschen Weinstraße am 29. Oktober im Weinstraßenhaus kann Kraml nicht klagen. Nach der ersten Ankündigung habe es sofort zahlreiche Anmeldungen für den Vortrag gegeben. Wegen der coronabedingt begrenzten Platzkapazitäten werden voraissichtlich nicht alle Interessenten auf einmal teilnehmen können, sodass eine Wiederholung im Januar oder Februar angedacht ist. Näher Infos dazu gibt es unter der E-Mail-Adresse kulturauslese@blauesrathaus.de.

Kreativ trotz Corona-Krise

Die Idee, eine Initiative namens Kultur-Auslese zu gründen, entstand im vergangenen Jahr beim Frauenfrühstück anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März im Blauen Rathaus. Damals waren Mitstreiterinnen wie Gabriele Martin zugegen, die seinerzeit das Frauenfrühstück ins Leben rief. Alle anwesenden Frauen wünschten sich, das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern und lebendiger zu gestalten. „Die Gespräche hatten durchaus kulturpolitische Aspekte“, wie es Elke Schumacher zusammenfasst.

Das hatte wohl auch damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt die Ausstellung zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Museum Blaues Rathaus gastierte. Außerdem stand das Jubiläum 1250 Jahre Bockenheim für 2020 bevor. Für die Bockenheimer Frauen zwei gute Gründe, sich mit geschichtlichen Beiträgen in die Feierlichkeiten einzubringen. Die Corona-Pandemie machte die Vorhaben zwar weitestgehend zunichte, konnte die Kreativität der Frauen, die sich als „lesefreudig und Bücher liebend“ bezeichnen, aber nicht stoppen.

Ideen für das kommende Jahr gibt es schon

Im Ort war die Gestaltung des künftigen Mehrgenerationenplatzes in Bockenheim bereits seit einiger Zeit ein Thema. Die Idee, dass „ein Bücherschrank hervorragend in das Gesamtkonzept passen“ könnte, kam von Beatrix Kraml. „Ich wurde immer mal wieder von Feriengästen darauf angesprochen, wo man sich Bücher ausleihen könnte“, erinnert sich die Sprecherin der Gruppe.

Über die Frage, wie sich ein solches Bücher- und Leseangebot für Bürger, Gäste und Touristen am besten umsetzen lässt, sprachen die Frauen zum ersten Mal auf einem Treffen am 16. April 2019. Danach ging es in einem vierwöchigen Abstand weiter. Weil die Kultur-Auslese zum Förderverein Blaues Rathaus gehört, konnte sie schließlich einen Antrag auf Unterstützung aus dem Fördertopf des Leader-Programms stellen, um die Finanzierung auf eine solide Basis zu stellen. Dazu kamen private Spenden und ehrenamtliche Helfer, die bei der Umsetzung mit anpackten.

Bisher noch kein Interesse von Männern

Die Kultur-Auslese betreut den mittlerweile feierlich eröffneten Bücherschrank nun. Unter anderem soll er ein „reichhaltiges Leseangebot“ für die jüngsten Bockenheimer vorhalten, sagt Kraml. Aus dem Grund wolle ihn sich bald auch eine Kindergarten-Gruppe ansehen. Die Leitung habe das Kommen der kleinen Besucher angekündigt.

Interessierte Frauen mit guten Ideen seien bei der Kultur-Auslese jederzeit willkommen, betont Beatrix Kraml. Und Männer? „Es haben sich bislang nur Frauen gemeldet, auch wenn das nicht unsere Absicht war. Männer beschäftigen sich wohl lieber mit spektakuläreren Dingen“, vermutet Kraml schmunzelnd. Für das kommende Jahr sind eine Kinderbuchlesung, Buchbesprechungen und Filmvorführungen geplant. Außerdem soll ein großer Bücher-Flohmarkt im Freien stattfinden, zu dem auch Bücherschrankbetreuer aus der Umgebung eingeladen sind.