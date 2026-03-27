Ab 1. April gibt’s ein neues Restaurant in Sausenheim. Der Koch ist vor Jahren aus Syrien geflohen – und startet ohne Ausbildung durch. Was ihn von seiner Idee überzeugt.

Seit Anfang vergangenes Jahr ist das Dorfgemeinschaftshaus in Sausenheim verkauft, seit Herbst steht auch das Lokal im Erdgeschoss leer. Inhaber Raffaele Vignola hat das „Da Raffaele“ geschlossen, um in sein Heimatland Italien zurückzukehren. Jetzt zieht dort wieder Leben ein: Am 1. April öffnen Mohammad Almugharbe aus Schifferstadt und Omar Alahmad aus Landau das mexikanische Restaurant „Cancun“. Die beiden Freunde werkeln noch fleißig an der richtigen Dekoration, um schon in wenigen Tagen Burritos, Fajitas und Tacos, aber auch Pizza anzubieten.

Traum vom eigenen Lokal erfüllt

In der Küche stehen wird der 24-jährige Alahmad, der vor sieben Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und in Landau in einem mexikanischen Restaurant gearbeitet hat. Dort habe er sieben Jahre Erfahrung gesammelt, wenn auch keine Ausbildung gemacht. Während dieser Zeit sei ein Ziel gereift, wie er mit leuchtenden Augen sagt: „Ich wollte irgendwann einen eigenen Laden haben.“ Dieses Ziel hat er sich nun mit der Pacht des früheren Dorfgemeinschaftshauses erfüllt. Einen niedrigen fünfstelligen Betrag haben er und sein Geschäftspartner in die Einrichtung investiert, denn vorhanden waren nur Tische und ein Herd in der Küche, sagt Alahmad. Den Rest habe das Duo zukaufen müssen. Nachdem die Wände gestrichen waren, gilt es nun, die Räume zu reinigen und Dekoration anzubringen.

Ins Dorfgemeinschaftshaus in Sausenheim zieht ein mexikanisches Lokal ein. Archivfoto: Anja Benndorf

Aber warum Sausenheim, wo die beiden Inhaber doch aus der Südpfalz kommen? Wie Alahmad sagt, hat Almugharbe Kontakte nach Grünstadt, wo ihm das Lokal vermittelt wurde. Die beiden Männer planen nun, ein zehnköpfiges Team auf die Beine zu stellen und das Restaurant ambitioniert zu öffnen: Einen Ruhetag soll es laut Alahmad nicht geben. Ab Sommer planen die Geschäftspartner sogar, durchgängig an sieben Tagen pro Woche Gäste zu bewirten.

Die kulinarische Richtung erklärt Alahmad wie folgt: Zum einen sei syrisches Essen mexikanischem sehr ähnlich, zum anderen habe er eben in dem mexikanischen Lokal gekocht – und nicht zuletzt gebe es weit und breit rund um Grünstadt keine Gaststätte dieser Art. Über den Namen habe er sein Umfeld Ideen sammeln lassen und sich schließlich für „Cancun“ entschieden, die Stadt in Mexiko. Die könne jeder aussprechen und habe ihm am besten gefallen, so der 24-Jährige.