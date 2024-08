Neun Partnerrestaurants des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen bieten während der kulinarischen Glanrindertage Gerichte mit dem Fleisch von Glanrindern an. Die seltene Nutztierrasse wird in der Pfalz gezüchtet.

Die Tiere werden bei Sommerweidehaltung im Freien aufgezogen und mit hofeigenem oder regionalem Futter versorgt. Zu Beginn der 80er-Jahre starb das Glanrind fast aus, da es den schweren Hochleistungsrindern klar unterlegen war. Mittlerweile erlebt es jedoch eine kleine Renaissance, auch weil es sehr gut als tierischer Landschaftspfleger zum Erhalt offener Weideflächen eingesetzt werden kann. Die Zucht von Glanrindern und deren Vermarktung sind wertvolle Beiträge zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Kulturlandschaftspflege. Unter den teilnehmenden Gaststätten, in denen vom 30. August bis 15. September Gerichte mit dem schmackhaften Fleisch serviert werden, sind in unserer Region das Naturfreundehaus Rahnenhof in Carlsberg-Hertlingshausen und das Seehaus Forelle in Ramsen.