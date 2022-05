Dass die Mitglieder des Kraft-Sport-Vereines (KSV) Grünstadt mit der Arbeit ihres Vorstandes sehr zufrieden waren, zeigte sich auf der diesjährigen Hauptversammlung: Bei den anstehenden Neuwahlen wurde die bisherige Führungs-Mannschaft einstimmig wiedergewählt.

Änderungen gab es lediglich auf einer Beisitzer-Position (Sven Nützel für Sebastian Eich) und in der Jugendleitung. Hier übernahm Nicole Nützel das Mandat von Leonard Haßelbeck, der nach der Aufnahme seines Lehramt-Studiums aus Grünstadt fortgezogen ist. Die Hettenleidelheimerin Nicole Nützel ist gemeinsam mit John Attilo schon seit geraumer Zeit für die Trainingseinheiten der Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Auch die Abteilung Orientalischer Tanz hat eine neue Leiterin: Marissa Gansert folgt auf Ursula Hien, die ihr Amt in jüngere Hände übergeben wollte.

Leichter Mitgliederrückgang

Der Rückblick des Vorsitzenden Mathias Feil auf die letzten beiden Jahre (2021 fand keine Hauptversammlung statt) wurde erwartungsgemäß von der Pandemie geprägt. Monatelang war die Halle geschlossen, es gab keine Veranstaltungen und auch der persönliche Austausch war kaum möglich. „Dafür mussten wir uns durch unzählige Corona-Verordnungen kämpfen, Genehmigungen einholen, die jeweiligen Bestimmungen anpassen und viele Kontrollen durchführen“, sagte Feil. „Die Mitgliederzahlen sind leicht zurückgegangen und mehrere Sportler nehmen nicht mehr aktiv am Geschehen teil. Trotz allem ist unser Verein noch glimpflich davongekommen.“ Er dankte der Stadt Grünstadt für die Zusammenarbeit und berichtete über Renovierungsmaßnahmen an Gebälk und Beleuchtung, die in der stadteigenen Halle zwischenzeitlich vorgenommen wurden.

Kassenwart Stefan Kessler erklärte in einer sehr anschaulichen Präsentation die finanzielle Lage des KSV. Sämtliche Einnahmen durch Eintrittsgelder und Bewirtung blieben seit Anfang 2020 aus; nur ein einziges Mal – im November 2021 – konnte ein Wettkampf unter regulären Bedingungen stattfinden. Dem Wegfall von diversen Fahrt- und Reisekosten standen Investitionen in technisches Equipment gegenüber, welches zur Durchführung der Online-Begegnungen benötigt wurde. Zudem entfielen einige Zuwendungen von Sponsoren im Bereich der Hallenwerbung. Dennoch konnte der Verein jeweils einen Überschuss erwirtschaften, der sich 2021 allerdings nur auf einen mittleren dreistelligen Betrag belief.

So lief es sportlich

Die Berichte aus den Bereichen Wirbelsäulengymnastik (Sonja Rodach), Orientalischer Tanz (Ursula Hien) und Freizeit-/Breitensport (Erich Wendel) verdeutlichten, dass nach langer Durststrecke wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Axel Wenz, Abteilungsleiter Gewichtheben, schilderte ausführlich die sportliche Lage des KSV. Während der ersten - im vergangenen Frühjahr beendeten - „Corona-Runde“ habe die Zweitliga-Staffel alle drei Online-Duelle für sich entscheiden und die Tabellenspitze erobern können. Die Saison 2021/2022 gestaltete sich wesentlich schwieriger. Die von Beginn an kritische Personalsituation wurde immer wieder durch kurzfristige Ausfälle mit unterschiedlichen Ursachen verschärft. Trotzdem sei es gelungen, einen guten vierten Platz im Abschlussklassement der Gruppe A zu erreichen.

Die zweite Mannschaft hatte ebenfalls keinen leichten Stand in der Regionalliga Südwest. Innerhalb von wenigen Wochen mussten alle abgesagten Wettkämpfe nachgeholt werden – und ausgerechnet in dieser Phase gab es im KSV-Team einige Corona-Infektionen. „Wir blicken aber zuversichtlich nach vorne“, sagte Wenz. Er wies darauf hin, dass am 10. September mit den Südwestdeutschen Meisterschaften erstmals wieder eine größere sportliche Veranstaltung in Grünstadt geplant sei. Wie der Vorsitzende Mathias Feil bekanntgab, soll im September auch eine Feier anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläums stattfinden. „Der genaue Termin steht noch nicht fest. Ich möchte dafür gerne ein Organisations-Komitee bilden und hoffe auf eine rege Beteiligung unserer Mitglieder.“

Der Vorstand

Vorsitzender: Mathias Feil; Stellvertreter: Jürgen Rodach; Schriftführerin: Katja Kessler; Kassenwart: Stefan Kessler; Jugendleiterin: Nicole Nützel; Revisoren: Steffen Schneider, Christian Keßler; Pressewartin: Michaela Attilo; Beisitzer: Joshua Attilo, Erich Wendel, John Attilo, Sven Nützel; Als Abteilungsleitende wurden bestätigt: Marissa Gansert, Sonja Rodach, Erich Wendel, Axel Wenz