Bundesligist KSV Grünstadt kämpft zum letzten Mal in dieser Saison vor heimischem Publikum. Am Samstag (19 Uhr) gastiert mit dem SSV Samswegen erneut ein schwerer Gegner.

Das Regionalliga-Team muss sich zuvor (15.30 Uhr) im Pfalz-Derby dem ebenfalls favorisierten AC Mutterstadt II stellen.

Die Begegnungen dürften für die zwei Heimmannschaften Mannschaften von großer Bedeutung sein, denn die personelle Situation hat sich abermals verschärft. Wurden die Planungen bereits durch kurzfristige Absagen erschwert, kommen jetzt zudem einige krankheitsbedingte Ausfälle hinzu. Das Bundesliga-Team trifft es besonders hart, da in einigen Ländern ausgerechnet am ersten März-Wochenende wichtige Testwettkämpfe zur EM-Vorbereitung stattfinden. Aus diesem Grund stehen Sarah Davies Smale, Christoper Ruß und Alba Sanchez Ferrer nicht zur Verfügung. Lediglich Zdravko Pelovski wird nach fünf Tagen in der bulgarischen Heimat am Freitag wieder nach Deutschland reisen.

KSV-Trainer John Attilo muss also erneut improvisieren. Lisa Karp kehrt nach ihrem Urlaub ins Grünstadter Aufgebot zurück, stattdessen sollte aber eigentlich Lucas Nützel pausieren - für den 21-Jährigen wäre es nämlich der dritte Wettkampf innerhalb kürzester Zeit. Den Kern der Gastgeber-Staffel werden am Samstag Lara Dancz und Padou Izere Shima bilden; beide gehörten im bisherigen Saisonverlauf regelmäßig zur Stammbesetzung und überzeugten gleichzeitig mit kontinuierlich guten Leistungen. Die 25-jährige Lara Dancz wird als Nationalkader-Athletin ebenfalls an den im April in Batumi (Georgien) ausgetragenen Europameisterschaften teilnehmen.

Die Gäste aus der Nähe von Magdeburg verzeichnen gleich mehrere Elitesportlerinnen und -sportler in ihren Reihen und rangieren derzeit im Mittelfeld der Tabelle. Die beim Runden-Auftakt erzielten 850 Relativpunkte konnten sie bisher zwar nicht wiederholen, dennoch gilt das Team aus Sachsen-Anhalt als haushoher Favorit.

Samswegen peilt einen Sieg in der Pfalz an, um sich im Klassement ein Stück nach oben zu schieben. Die Gastgeber möchten sich hingegen mit der Unterstützung der Zuschauer so teuer wie möglich verkaufen, damit die Chance auf den Klassenerhalt weiterhin besteht. Die Ausgangslage stellt sich wie folgt dar: Grünstadt ist derzeit Schlusslicht mit 3:15 Punkten, davor liegen der TB 03 Roding (4:17) und der KSV Durlach (4:14). Beide Kontrahenten müssen noch gegen die Athletenschmiede Kiel antreten und dürfen theoretisch nicht gewinnen - nur so bleiben die Grünstadter im Rennen.

Der Tabellenletzte steigt direkt ab, der Vorletzte muss in die Relegation mit den beiden Gruppensiegern der Zweiten Bundesliga. Die Entscheidung würde dann vermutlich erst am 11. April fallen, wenn der KSV Durlach und der KSV Grünstadt in Karlsruhe aufeinandertreffen.