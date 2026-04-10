Drei Vereine ringen um den Bundesliga-Klassenerhalt, zwei treffen direkt aufeinander. Der KSV braucht mindestens einen Punkt. Ein Streik bringt die Planung durcheinander.

Für die beiden Teams KSV Grünstadt stehen am Samstag nicht nur die letzten, sondern auch die wohl wichtigsten Wettkämpfe dieser Saison an. Während es in der Bundesliga beim KSV Durlach um den Klassenerhalt geht, trifft die zweite Mannschaft in der heimischen Halle auf die Kylltalheber Ehrang im entscheidenden Duell um den Meistertitel in der Regionalliga.

Mehr Dramatik im Bundesliga-Abstiegskampf ist kaum möglich: Drei Vereine kämpfen um den Verbleib in der höchsten deutschen Klasse – und in Karlsruhe-Durlach treffen zwei davon direkt aufeinander. Der Druck auf die Gastgeber dürfte ebenso groß sein wie bei den Grünstadtern, und die Begegnung könnte vermutlich bis zum letzten Versuch nervenaufreibend spannend werden. Die derzeitige Ausgangssituation lässt nur wenige Prognosen zu, da mehrere ergebnisabhängige Szenarien den endgültigen Tabellenstand bestimmen. Auf dem Papier hat Grünstadt mit fünf Pluspunkten einen leichten Vorteil – Durlach und Roding liegen mit jeweils vier Punkten knapp dahinter.

„Uns steht aber trotzdem eine schwere Aufgabe bevor“, erklärt KSV-Trainer John Attilo. „Die Durlacher werden nichts unversucht lassen, um mit ihrem Heimvorteil bestenfalls 3:0 zu gewinnen. Wir brauchen jedoch mindestens einen Zähler, um wenigstens den Relegationsplatz zu erreichen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie Roding gegen die Athletenschmiede Kiel abschneidet.“

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor könnte der Lufthansa-Streik am Freitag sein – ein gravierendes Problem, mit dem zuvor niemand gerechnet hatte. Die Hauptlast liegt erneut auf den Schultern von Lara Dancz und Padou Izere Shima, die beide durch Kontinuität überzeugten und in dieser Runde keinen einzigen Wettkampf des KSV verpassten. Wer neben Lisa Karp und Vanessa Imrock den Kader vervollständigt, ist noch unklar und hängt davon ab, ob die Flüge der aus dem Ausland anreisenden Sportler umgebucht werden können.

Etwas bessere Voraussetzungen hat die zweite Mannschaft des KSV Grünstadt, die am Samstag um die Meisterschaft in der Regionalliga kämpft. Aufgrund der anschließenden Fahrt zum Bundesliga-Duell findet der Heimkampf gegen den Tabellenführer Kylltalheber Ehrang bereits um 14.30 Uhr in der Halle hinter der Alten Lateinschule statt.

„Wir hoffen natürlich, dass uns auch zu dieser ungewohnten Zeit zahlreiche Fans unterstützen“, sagt Trainer Attilo. Ehrang führt momentan mit 17 Punkten die Tabelle an, Grünstadt II liegt mit 15 Punkten knapp dahinter und benötigt auf jeden Fall einen 3:0-Sieg, um die bisher äußerst erfolgreiche Saison mit dem Titel abzuschließen und den letztjährigen Meister zu entthronen.

Carina Frolov, Sophia Attilo-Demling, Lucas Nützel, Max Simon und Giuliano Attilo haben sich das Ziel gesetzt, die Zuschauer mit Gewichtheben auf hohem Niveau zu begeistern.